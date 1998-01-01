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نوال الزغبي تفاجئ الجمهور بهذا القرار!

الأحد 08 يوليو 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوال الزغبي تفاجئ الجمهور بهذا القرار!



وكالات / سما /

شهدت شبكات التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، حديثاً عن عودة المياه إلى مجاريها بين النجمة الذهبية نوال الزغبي وطليقها إيلي ديب، سيّما وأنّه كان قد حذف كل ما كتبه عنها خلال الأشهر الماضية وكل الإنتقادات التي وجّهها إليها. 

وكان البعض شكّك في ما تنشره نوال واعتبروه رسائل رد على غزل ديب بها، إلّا أنّه تبيّن بعد ذلك أنّ ديب لم يكن يقصد طليقته، بل إمرأة أخرى تعرّف إليها مطلع العام، واعتذر منها. 

وبعد كلّ هذه الأنباء، تفاجأ جمهور نوال بخبر عودتها إلى شركة "روتانا" التي احتضنتها في بداياتها ومنتصف مشوارها الفني، وذلك بعد اجتماعها برئيس الشركة سالم الهندي في بيروت، وانتشرت لهما صورٌ على الـ"سوشيال ميديا". 

وأعلنت شركة "روتانا" الخبر بمنشور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "تم اجتماع اليوم بمكاتب شركة روتانا ببيروت بين النجمة الذهبية نوال الزغبي ورئيس الشركة الاستاذ سالم الهندي، وتكلل الاجتماع بنجاح توقيع عقد انتاج وإدارة اعمال للمرحلة المقبلة".

#نوال الزغبي

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