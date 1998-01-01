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انتشار صور تجمع وفاء الكيلاني بشقيق تيم حسن!

الأحد 08 يوليو 2018 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشار صور تجمع وفاء الكيلاني بشقيق تيم حسن!



وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، برفقة شقيق زوجها الممثل السوري تيم حسن.

وظهرت الكيلاني الى جانب نذير، سلفها الوسيم، في إحدى المناسبات الإجتماعية، بفستانٍ أبيض، فيما أطلّ الأخير ببزّة رسمية. 

وبدا الشبه واضحاً للغاية بين نذير الأشقر، وشقيقه تيم الأسمر، إنطلاقاً من ملامح الوجه والضحكة والعينين.

يُذكر ان نذير تحدث سابقاً عن انتشار صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنة بينه وبيت شقيقه. 

وكتب: "أما بالنسبة لأخي، تيم موهبة حقيقية، وعمل واجتهاد كبير وقرارات في مكانها الصحيح دائماً. الكلام عن الجمال هو اختصار تافه وتسطيح لحالة متميزة لا يستطيع أي جميل صنعها. ومقارنتي به في سياق الجمال لا تقل تفاهة أبداً. شكراً لكل طلبات الصداقة والرسائل. أنا لست نشطاً على مواقع التواصل الحالية وسأغير حساباتي كلها قريباً انشالله".

#وفاء الكيلاني #تيم حسن

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