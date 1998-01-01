فلسطينية تحصل على المركز الأول في كلية الحقوق بالجزائر

الجزائر- سما-

كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر الطاهر حجار، الطالبة الفلسطينية ملاك محمد ابراهيم العاجز، لحصولها على المركز الأول من كلية الحقوق قسم القانون الخاص.

وأهدت الطالبة العاجز التي تقطن عائلتها مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تفوقها وتكريمها من طرف الوزير الى كل الشعب الفلسطيني فى الوطن والشتات، واعتبرته بمثابة تكريم لكل ابناء الجالية الفلسطينية ولطلابها فى الجامعات الجزائرية.

وبدورها، تقدمت حركة التحرير الوطني "فتح" اقليم الجزائر، بالتهنئة للطالبة العاجز على تفوقها بشهادة "الليسانس" كلية الحقوق قسم القانون الخاص من جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، وتكريمها من طرف وزير التعليم الجزائري لتفوقها وحصولها المرتبة الأولى على دفعتها من بين كل الطلبة الأجانب المتخرجين من الجامعة.

وفي سياقٍ منفصل، وبمناسبة الذكرى الـ 56 لاسترجاع السيادة الوطنية والاستقلال بالجزائر والتي تزامنت مع مناسبة حفل التكريم والتهنئة للطلبة الخريجين تقدم المعتصم بالله أبو شحادة باسم حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" - إقليم الجزائر- بأحر التهاني للشعب الجزائري بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشعب، متمنيا من الله عز وجل أن يحفظ الجزائر حكومة ورئيسا وشعب ويديم عليها نعمة الاستقرار والأمن والمزيد من البناء والتطور كما تليت الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الجزائرية والثورة الفلسطينية.

وجاءت هذه المبادرة التكريمية لتهنئة الطلبة الفلسطينيين خريجي عام 2018 ضمن سلسلة التكريمات التي ستشمل الطلبة الفلسطينيين في كافة الولايات والجامعات على مستوى الجمهورية الجزائرية ومنحهم شهادات تهنئة وتقدير حسب ما أشارت إليه تمثيلية فتح بالجزائر في بيان تهنئة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال -الذكرى 56 لاسترجاع السيادة الوطنية الجزائرية.