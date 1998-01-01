أول متحولة جنسيا تمثل بلدها في مسابقة "ملكة جمال الكون"

وكالات / سما /

دخلت امرأة متحولة جنسيا التاريخ، بعدما حصدت لقب ملكة جمال إسبانيا.

وبذلك تكون أنجيلا بونس (26 عاما) هي أول امرأة متحولة جنسيا تفوز في مسابقة جمال، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

كما أن بونس اختيرت لكي تمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، المقامة في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وغردت أنجيلا بونس عبر حسابها على "تويتر"، بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال إسبانيا: "فلنصنع التاريخ".

كما أنها قالت على "إنستغرام" إن من بين أهدافها هو أن تحمل رسالة تدعو للمساواة والاحترام، ليس لمجتمع المثليين والمتحولين جنسيا فقط، وإنما لكل العالم.

وفي عام 2012، رفعت مسابقة ملكة جمال الكون حظرها على مشاركة المتسابقين المتحولين جنسيا، بعدما دشنت جينا تالاكوفا من كندا حملة لإدراجها في المسابقة.

وضغط المشاركون في الحملة على دونالد ترامب، الذي كان يملك المنافسة في ذلك الوقت، لتغيير القواعد، لكي تتمكن تالاكوفا من المنافسة، وفي النهاية فازوا بقضيتهم.