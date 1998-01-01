السفير الفرا يبحث التعاون مع رئيس جامعة أنتويربن البلجيكي

رام الله / سما /

التقى سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي بلجيكا ولكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، يوم الخميس، في مقر الجامعة مع رئيس جامعة أنتويربن البلجيكية الواقعة في إقليم فلاندرز، البروفيسور هيرمان ڤان خوته، ومساعد الرئيس مدير العلاقات الدولية في الجامعة بيت ڤان هوڤ.



واطلع السفير الفرا رئيس الجامعة على آخر المستجدات في فلسطين وحيثيات القضية الفلسطينية، وواقع التعليم في فلسطين، وتم النقاش مع رئيس الجامعة حول سبل التعاون المشترك في الفترة القادمة بين جامعة أنتويربن والجامعات الفلسطينية.



بدوره، أكد رئيس جامعة انتويربن على حرصه الشديد على إقامة تعاون بين جامعته وجامعات فلسطينية وأبدى استعداده لاستقبال وفود من الجامعات الفلسطينية.



وحضر اللقاء نوال السعدي من بعثة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي بلجيكا ولكسمبورغ.

