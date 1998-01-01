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الإسلامية المسيحية تؤكد على دعوة البابا فرنسيس الحفاظ على الوضع القائم في القدس

الأحد 08 يوليو 2018 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأحد الموافق ،  بالبيان الختامي الصادر عن حضور مؤتمر باري في ايطاليا، برئاسة قداسة البابا فرنسيس وحضور بطاركة ورؤساء الكنائس الشرقية أمام ذخائر مار نقولا شفيع الشرق، والذي أولى مدينة القدس المحتلة وما تعانيه أهمية.

وأشارت الهيئة إلى ما أعرب عنه قداسة البابا فرنسيس من قلق كبير حول الأوضاع في مدينة القدس، واصفاً اياها بمدينة لجميع الشعوب، مدينة فريدة، مقدسة للمسيحيين واليهود والمسلمين في العالم بأسره. مضيفاً قداسته أنه يحب الحفاظ على هوية هذه المدينة ودعوتها، بعيداً عن أي خلاف وتوتر، ويجب احترام الوضع القائم للمدينة المقدسة الذي حدده المجتمع الدولي وتطالب به بشكل متكرر الجماعة المسيحية في الأرض المقدسة. مؤكداً على الحل القائم على التفاوض بين الجانبين بدعم من المجتمع الدولي للوصلول إلى سلام ثابت ودائم وضمان وجود دولتين لشعبين.

وثمن الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى دور قداسة البابا فرنسيس واهتمامه بقضية القدس ونصرة كنائسها ومقدساتها.

#الإسلامية المسيحية

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