جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

فوزان لخدمات جباليا والشجاعية في دوري الطائرة

الأحد 08 يوليو 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوزان لخدمات جباليا والشجاعية في دوري الطائرة



غزة / سما /

حقق فريق كرة الطائرة بنادي خدمات جباليا فوزاً ثميناً على اتحاد الزوايدة بنتيجة 3-صفر على صالة سعد صايل في ختام الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الممتاز للعبة.

أنهى جباليا الشوط الأول بنتيجة 25-21، وتكرر المشهد في الثاني، وفي الأخير أنهاه جباليا فائزا بنتيجة 25-13.

حكم اللقاء: محمد أبو سعدة أول، وجميل الزعانين ثانياً، وأكرم السرسك مسجلاً، ومحمد درابيه، وبلال أبو سمعان للخطوط.

كما فاز الشجاعية على الكرامة 3-1، تقدم الكرامة 25-16، ورد الشجاعية بـ3 أشواط 25-16، 26-24، 25-22.

حكم اللقاء: حاتم حمودة، وياسر أبوعبيد، وحسن عبيد، ومحمد درابيه. وكان الصداقة فاز على الوفاق الرياضي 3-صفر، بواقع 25-13، و25-15، و25-16.

#خدمات جباليا #دوري الطائرة

أخبار ذات صلة

انتصارات لخدمات جباليا والصداقة والشجاعية

thumb (1)

فوزان لخدمات جباليا والاستقلال بدوري الثانية

خدمات رفح

فوزان لخدمات رفح وشباب جباليا بدوري الممتازة

thumb (1)

خدمات جباليا في صدارة دوري الطائرة

thumb (1)

فوزان لخدمات رفح والبريج بدوري السلة

thumb (2)

فوزان لخدمات البريج ورفح بالسلة

الأكثر قراءة اليوم

ابو مرزوق يرد على الأحمد : “على مهلك”

كتائب القسام تكشف كيف أدارت معركة العصف المأكول عام 2014

الاحمد: لا يمكن فرض اي حلول استسلامية على شعبنا وهذا ما قاله عن المصالحة والمعبر

كرينبول: سنراجع مساعدات "بدل السكن" لــ غزة .. ولن نتخلى أبدا عن مجتمع لاجئي فلسطين

الحكم 11 عاما على لبنانية بتهمة "اهانة مصر"

فيديو : والدة الأسير حسن سلامة توجه رسالة لنتنياهو .. ماذا قالت؟

فيديو.. إنجلترا تقتحم المربع الذهبي للمونديال

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

العالول

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

الرئيس عباس وترامب

"صفقة القرن": واشنطن تشترط إعمار غزة رغم معارضة الرئيس عباس

كوشنر وغرينبلات

صحيفة: لهذه الاسباب ستشجع الادارة الأمريكية التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في غزة

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض