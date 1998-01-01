فوزان لخدمات جباليا والشجاعية في دوري الطائرة

غزة / سما /

حقق فريق كرة الطائرة بنادي خدمات جباليا فوزاً ثميناً على اتحاد الزوايدة بنتيجة 3-صفر على صالة سعد صايل في ختام الجولة الأولى من مرحلة إياب الدوري الممتاز للعبة.

أنهى جباليا الشوط الأول بنتيجة 25-21، وتكرر المشهد في الثاني، وفي الأخير أنهاه جباليا فائزا بنتيجة 25-13.

حكم اللقاء: محمد أبو سعدة أول، وجميل الزعانين ثانياً، وأكرم السرسك مسجلاً، ومحمد درابيه، وبلال أبو سمعان للخطوط.

كما فاز الشجاعية على الكرامة 3-1، تقدم الكرامة 25-16، ورد الشجاعية بـ3 أشواط 25-16، 26-24، 25-22.

حكم اللقاء: حاتم حمودة، وياسر أبوعبيد، وحسن عبيد، ومحمد درابيه. وكان الصداقة فاز على الوفاق الرياضي 3-صفر، بواقع 25-13، و25-15، و25-16.