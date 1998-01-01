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تغيير ثوري في "تويتر".. إغلاق مليون حساب يوميا

الأحد 08 يوليو 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغيير ثوري في "تويتر".. إغلاق مليون حساب يوميا



وكالات / سما /

يغلق موقع "تويتر" أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا، في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن تويتر كثف بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الماضي، بعدما اكتشف مع مواقع أخرى بيانات تظهر تعرض ملايين الأميركيين لأخبار مزيفة، أكثر مما كان يعتقد.

ويعتقد أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.

وواجه "تويتر"، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.

وتشكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن اعتباره تغييرا ثوريا في طريقة عمل الموقع، الذي امتنع طويلا عن القيام بأي تدخلات في منصته، خشية التأثير على حرية التعبير.

وقال ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة لـ"واشنطن بوست" إن الموقع يغير "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير، واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستخدم تويتر بكثافة، تساءل عما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي سيستهدف أيضا مصادر الأخبار الشرعية في نهجه للتصدي للأخبار المزيفة. وكتب ترامب أن "تويتر يتخلص من الحسابات المزيفة بسرعة قياسية".

وتساءل الرئيس الأميركي أيضا "هل سيشمل ذلك نيويورك تايمز الفاشلة (..) وآلة الدعاية لواشنطن بوست التي تنشر باستمرار تصريحات لمصادر غير محددة، وأرى أنها غير موجودة ... كلاهما (الصحيفتان) ستتوقفان عن العمل في غضون سبع سنوات"، بحسب رأي ترامب.

#تويتر #حسابات

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