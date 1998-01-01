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​​​​​​​الفيتامينات العشر التي تحتاجها كل امرأة

الأحد 08 يوليو 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
​​​​​​​الفيتامينات العشر التي تحتاجها كل امرأة



وكالات / سما /

هذه القائمة، التي نقدمها لكم من حلول ذكية، تساعد المرأة على تحديد الفيتامينات العشر التي يحتاجها الجسم:

1- فيتامين A

هذا الفيتامين مضاد للأكسدة فعّال جدّاً يستطيع تقوية العظام، الأنسجة العضليّة، الجلد، والأسنان. يستطيع أيضاً تحسين البصر، تخفيف حدّة مرحلة الشّيخوخة، وتقليل خطر الأمراض المزمنة.

2- فيتامين B7

هذا الفيتامين يسمّى أيضاً بالبيوتين biotin وهو مهم لنمو الخلايا وجيّد للأظافر الهشّة، الشّعر، والبشرة. يستطيع تسريع نمو الشّعر وجعله يلمع.

3- فيتامين B6

البيريدوكسين هو اسم آخر لهذا الفيتامين وهو مفيد جداً لجهاز المناعة. يستطيع تنظيم معدّل السّكر في الدّم ويساعد النّساء الحوامل على تخفيف الغثيان الصّباحي.

4- فيتامين B2

وهو يدعى أيضاً بالرّيبوفلافين riboflavin، الفيتامين B2 أساسي لعمليّة النّمو، الصّحة الجيّدة، والأيض المنتظم. يعزّز الطّاقة ويخفّف الضّغط النّفسي والقلق. يستطيع أيضاً معالجة التهاب الحلق، الحكّة في الجلد، الشّعر الجاف، وتشقّقات الشّفاه.

5- فيتامين B12

هذا الفيتامين مهم لانقسام الخلايا وللأيض. يستطيع تخفيف الكآبة، أمراض القلب، فقر الدّم، وفقدان الذّاكرة.

يمكن ايجاده في الحبوب المدعّمة، البيض، السّمك، اللّحوم، الحليب، الجبنة، واللبن الرائب.

6- فيتامين B9

يُعرف بحمض الفوليك folic acid، يستطيع أن يعيد التوازن إلى ضغط الدّم في الجسم ويحميه من مشاكل القلب. يؤثّر ايجابيًّا على مرض الألزهايمر ويخفّف من فقدان الذّاكرة والكآبة.

7- فيتامين C

جميعنا نعرف أنّ الفيتامين C يعزّز جهاز المناعة ونمو الأنسجة، ويستطيع أن يحمي الجسم من بعض أنواع السّرطان.

8- فيتامين D

من الفيتامينات التي تذوب في الدهون. يحسّن عمليّة امتصاص الجسم للكالسيوم وعناصر غذائيّة أخرى.

9- فيتامين E

إنّه الفيتامين الّذي يؤخر الشّيخوخة ويمنع إعتام عدسة العين، مشاكل السّمع، فقدان الذّاكرة، ويستطيع أيضاً أن يحمي الجسم من السّرطان.

10- فيتامين K

يقوّي العظام ويمنع انسداد الشرايين. يستطيع تعزيز درجات الطّاقة والحماية من أمراض القلب.

نجده في الصّويا، زيت السّمك، الخضار الورقيّة، والحبوب الكاملة.

#​​​​​​​الفيتامينات

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