رئيس الزمالك يعلن موافقته على رحيل 4 لاعبين

وكالات / سما /

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موافقته على بيع ثنائي الفريق علي جبر وأحمد توفيق لبيراميدز سبورت مقابل 60 مليون جنيه مصري (3.4 مليون دولار).

وقال منصور لموقع النادي الرسمي، إن الثنائي سينتقل لبيراميدز مقابل 60 مليون جنيه، إذ وصل عرض جبر إلى 45 مليون جنيه, وتوفيق إلى 15 مليون جنيه، خاصة أن الأخير يتبقى في عقده مع النادي 6 أشهر فقط.

كما وافق رئيس الزمالك على إعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق إلى الإسماعيلي، والمهاجم الغاني بنيامين أشيمبونغ إلى طلائع الجيش.

وأكد منصور عدم نية النادي التفريط في خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق، وأنه مستمر مع "القلعة البيضاء" في الموسم الجديد، مبينا أنه سيتم التعامل معه وفقا للائحة النادي، خاصة بعد غيابه خلال الفترة الأخيرة عن تدريبات الفريق.

وتمسك ببقاء مصطفى فتحي جناح الفريق، مشيرا إلى أنه لا نية لإعارته أو بيعه, رغم العروض المقدمة له خلال الفترة الأخيرة.