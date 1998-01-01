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مودريتش: كريستيانو رونالدو سيبقى في ريال مدريد!

الأحد 08 يوليو 2018 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش: كريستيانو رونالدو سيبقى في ريال مدريد!



وكالات / سما /

لا يزال الغموض مستمراً حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي ريال مدريد، في ظل شائعات رحيله الوشيك لصفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أشارت التقارير الصحفية إلى أن صاروخ ماديراسيقتضي 30 مليون يورو كراتب سنوي في البيانكونيري.

 

وعلق لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي، على شائعات رحيل كريستيانو رونالدو عن القلعة الملكية، حيث أبدى تفاؤله باستمرار صاروخ ماديرا مع الفريق خلال الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تخيله في أي نادٍ أوروبي آخر.

وقاد مودريتش منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018، المقامة حالياً على الأراضي الروسية، وقد أبدى سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: “نحن سُعداء، ما نعيشه أمر استثنائي، بما أننا سنذهب إلى موسكو فهذا يعني أننا قمنا بشيءٍ عظيم حتى الآن في البطولة”.

وتابع في نفس السياق: “عانينا في الشوط الأول لكن في الثاني كنا استثنائيين، من المؤسف أننا لم نحسم الأمور خلال 90 دقيقة لكن يبدو أنه لا بُد من بعض الدراما.. نُريد أن يقوم هذا المنتخب بالمزيد، يجب أن نحصل على راحة وأن نستعد لما ينتظرنا في الدور المقبل، ونحن بحاجة إلى أن نكون أفضل من اليوم”.

وعن شائعات رحيل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس، قال مودريتش: “أعتقد أن كريستيانو رونالدو سيبقى في صفوف ريال مدريد، هذه هي وجهة نظري.. سيكون أمراً رائعاً بقاؤه مع الفريق، لأنني لا أستطيع تخيله في أي نادٍ أوروبي آخر”.

الجدير بالذكر أن التقارير الصحفية، أكدت على أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس دخل إلى مرحلة حاسمة بعد المحادثات التي أجراها خورخي مينديز مع إدارة ريال مدريد، حيث ستكون الخطوة النهائية هي تقديم البيانكونيري لعرض رسمي يبلغ 100 مليون يورو، وهو السعر الذي سيُحرر صاروخ ماديرا من عقده.

#مودريتش #كريستيانو رونالدو

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