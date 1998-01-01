عائق وحيد يُؤخر وصول آرثر ميلو إلى برشلونة

وكالات / سما /

يعمل فريق برشلونة بشكل دؤوب على التعاقد مع العديد من اللاعبين، من أجل إصلاح مكامن الخلل في تشكيلة إرنستو فالفيردي، وأيضاً بهدف تقوية دكة البدلاء التي لم تمنح المدرب الباسكي خيارات كثيرة خلال الموسم المنصرم، الأمر الذي جعل النادي الكتالوني يستقر على ضم البرازيلي آرثر ميلو.

وكان اللاعب الشاب قد أعلن انتقاله إلى نادي برشلونة، خلال مؤتمر صحفي ودّع فيه جماهير ناديه جريميو البرازيلي بالدموع، لكن وصوله إلى المدينة الكتالونية تأجل إلى وقت لاحق، بسبب عائق وحيد حال دون السماح له بالسفر إلى قارة أوروبا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن سبب تأخر وصول آرثر ميلو إلى برشلونة، الذي كان من المفترض أن يكون مساء أمسالأحد في المدينة الكاتالونية، يُعزى إلى بعض المشاكل في وثائقه، وسوف يسافر في غضون أيام قليلة.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية، أن اللاعب البرازيلي فشل في الحصول على تصريح العمل الذي يجعله متاحاً للتوقيع مع النادي الإسباني، رغم اتفاق برشلونة على دفع 30 مليون يورو للتعاقد معه قادماً من جريميو خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان برشلونة قد اتفق مع جريميو على ضم آرثر في يناير 2019، لكن رحيل أندريس إنييستا لصفوف فيسيل كوبيه الياباني جعل النادي الكتالوني يعجل من قدومه هذا الصيف، على أن يتم تقديمه كلاعب رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.