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ريال مدريد يعود إلى هازارد تحسباً لفشل صفقة نيمار

الأحد 08 يوليو 2018 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعود إلى هازارد تحسباً لفشل صفقة نيمار



وكالات / سما /

يبدو أن ريال مدريد الإسباني حدد البديل الذي قد يتعاقد معه، حال فشله في ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث من المرتقب أن يعود الفريق الملكي إلى هدفه القديم، إدين هازارد، الذي بصم على مستويات رائعة في نهائيات كأس العالم 2018.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد يُفكر في التوقيع مع إدين هازارد تحسباً لفشل صفقة نيمار دا سيلفا، خاصة بعدما تألق النجم البلجيكي مع منتخب بلاده في ليلة إقصاء المنتخب البرازيلي من المونديال الروسي، إضافة إلى كونه لاعباً سريعاً ومهارياً وذكياً ويقود نادٍ عظيم مثل تشيلسي منذ عدة سنوات.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أنه في ظل صعوبة التعاقد مع نيمار بعد سنة فقط من انتقاله إلى باريس سان جيرمان بـ222 مليون يورو، يستكشف ريال مدريد بدائل أخرى في السوق، وفي حال ساهم هازارد في إقصاء فرنسا من نصف نهائي كأس العالم، فإنه سيحقق تماماً ما يسعى إليه النادي الأبيض لتجديد المراكز الهجومية، خاصة في ظل خروج كريستيانو رونالدو المحتمل نحو يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هازارد يتوافق مع السيرة الذاتية التي تُعجب إدارة ريال مدريد، حيث لطالما كانت الإدارة تحب أن تسلط الضوء على اللاعبين المتألقين في كأس العالم، كما أن اللاعب لم يخفِ أمنية ارتداء القميص الأبيض حين قال في تصريح سابق: “يمكن لريال مدريد أن يُغريني والجميع يعرف ذلك، إذا أرادوا شرائي فهم يعرفون ما عليهم القيام به”.

واختتمت “ماركا” تقريرها، بالإشارة إلى أن قائمة ريال مدريد تضم لاعبين آخرين، من بينهم كيليان مبابي وهاري كين بالإضافة إلى روميلو لوكاكو، بينما تراجعت أسهم روبرتو ليفاندوفسكي لدى إدارة الفريق الملكي جراء خروجه المبكر من المونديال، حيث قدم أداءً مُخيّباً للآمال ناهيك عن أنه لم يسجل أي هدف مع منتخب بلاده طوال البطولة.

#ريال مدريد #هازارد

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