الشرطة تعلن عن قبول طلبات الالتحاق بمنح دراسية خارجية " قانون وعلوم شرطية "

اعلنت المديرية العامة للشرطة عن فتح باب التسجيل لمنح دراسية خارجية تخصص بكالوريوس " قانون وعلوم شرطية " وذلك وفق الشروط التالية:-
1- ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.
2- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة ( أدبي ،علمي ) بمعدل 70% فأعلى .
3- ان لا يقل الطول عن(170سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.
4- ان يكون المتقدم من مواليد(1999– 2000) .
5- ان يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي .
6- ان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.
على من يرغب بالتسجيل التوجه الى مكتب ادارة التدريب بمقر قيادة الشرطة الجديدة " الطابق السادس" عين منجد/ رام الله، ابتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 16/7/2018، وان يصطحب معه الوثاق التالية:-
*صورة عن الهوية .
*صورة عن شهادة الميلاد.
*صورة عن شهادة الثانوية العامة .
*صورة عن جوراز السفر .
*صورة شخصية عدد(8) خلفية بيضاء مقاس(4*6).
ملاحظة:- تسلم طلبات التسجيل شخصيا فقط.