الشرطة تعلن عن قبول طلبات الالتحاق بمنح دراسية خارجية " قانون وعلوم شرطية "

رام الله / سما /

اعلنت المديرية العامة للشرطة عن فتح باب التسجيل لمنح دراسية خارجية تخصص بكالوريوس " قانون وعلوم شرطية " وذلك وفق الشروط التالية:-

1- ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.

2- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة ( أدبي ،علمي ) بمعدل 70% فأعلى .

3- ان لا يقل الطول عن(170سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.

4- ان يكون المتقدم من مواليد(1999– 2000) .

5- ان يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي .

6- ان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

على من يرغب بالتسجيل التوجه الى مكتب ادارة التدريب بمقر قيادة الشرطة الجديدة " الطابق السادس" عين منجد/ رام الله، ابتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية 16/7/2018، وان يصطحب معه الوثاق التالية:-

*صورة عن الهوية .

*صورة عن شهادة الميلاد.

*صورة عن شهادة الثانوية العامة .

*صورة عن جوراز السفر .

*صورة شخصية عدد(8) خلفية بيضاء مقاس(4*6).

ملاحظة:- تسلم طلبات التسجيل شخصيا فقط.