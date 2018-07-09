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الشرطة تعلن عن قبول طلبات الالتحاق بمنح دراسية خارجية " قانون وعلوم شرطية "

الأحد 08 يوليو 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعلنت المديرية العامة للشرطة عن فتح باب التسجيل لمنح دراسية خارجية تخصص  بكالوريوس " قانون وعلوم شرطية "  وذلك وفق الشروط التالية:-

1- ان يكون المتقدم فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية.
2- ان يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة ( أدبي ،علمي ) بمعدل 70% فأعلى .
3- ان لا يقل الطول عن(170سم) بشرط تناسق الطول مع الوزن.
4- ان يكون المتقدم من مواليد(1999– 2000) .
5-  ان يكون لائقاً صحياً ويجتاز الفحص الطبي .
6- ان يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.

على من يرغب بالتسجيل التوجه الى مكتب ادارة التدريب بمقر قيادة الشرطة الجديدة " الطابق السادس" عين منجد/ رام الله، ابتداء من تاريخ 9/7/2018 ولغاية  16/7/2018، وان يصطحب معه الوثاق التالية:-

*صورة عن الهوية .
*صورة عن شهادة الميلاد.
*صورة عن شهادة الثانوية العامة .
*صورة عن جوراز السفر .
*صورة شخصية عدد(8) خلفية بيضاء مقاس(4*6).

ملاحظة:- تسلم طلبات التسجيل شخصيا فقط.

#الشرطة

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