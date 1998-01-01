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نواب محافظة غزة يزورون المستشفى الميداني المغربي

الأحد 08 يوليو 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد نواب كتلة التغيير والإصلاح في محافظة غزة المستشفى الميداني المغربي للاطلاع على مجريات عملهم وتفقد أحوالهم وضم وفد النواب رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب د. محمود الزهار ونائبه د. مروان أبو راس والنائب د. أحمد أبو حلبية والنائب المستشار أ. محمد فرج الغول والنائب أ. جمال نصار. وكان باستقبالهم الكولونيل أحمد بونعيم وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى الميداني المغربي.

بدوره ِأشاد وفد النواب بجهود أطباء الوفد المغربي بما يقدمونه من خدمات طبية وعلاجيه مجانية خدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر ، مؤكدين على أن هذه الخدمات التي يقدمها الوفد المغربي ليست هي المرة الأولى التي يقدم فيه مساعدته للشعب الفلسطيني ودعمها للقضية الفلسطينية، وقال رئيس كتلة التغيير والإصلاح النائب د. محمود الزهار  على أن ما تم مشاهدته من تجهيزات وامكانيات للغرف والعناية الطبية تؤكد  على أن المستشفى على كفاءة عالية وكبيرة من الخدمات التي يقدمها الأطباء.

 وقدم وفد نواب كتلة التغيير والإصلاح شكرهم للوفد المغربي قيادة وشعبا ًعلى وقوفهم بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني المحاصر، مؤكدين على متانة العلاقة المتجذرة بين الشعبين المغربي والفلسطيني.

ومن جانبه اطلع الكولونيل أحمد بونعيم وفد النواب على أقسام المستشفى الميداني وما يحتوي من أقسام قسم الاستقبال وقسم الطوارئ وغرفة العمليات والصيدلية وغيرها من الأقسام وما يقدمه الأطباء من خدمات لكافة المراجعين، مؤكداً أن وفد الأطباء يعمل بكل جد واجتهاد للتخفيف عن أبناء قطاع غزة.

وفي نهاية الزيارة شكر الكولونيل أحمد بونعيم وفد نواب المجلس التشريعي على هذه الزيارة مرحباً بالتواصل والتعاون المشترك.

#محافظة غزة #المستشفى الميداني المغربي

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