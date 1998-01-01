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العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

الأحد 08 يوليو 2018 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني



رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن اجتماع اللجنة المركزية للحركة، مساء اليوم الاحد، برئاسة الرئيس محمود عباس سيبحث تطورات الملف السياسي والخطوات المقبلة للقيادة، لإسقاط صفقة القرن والوضع الداخلي للحركة وملف المصالحة.

وفيما يتعلق بتجمع الخان الأحمر، أعلن العالول لإذاعة "صوت فلسطين" عن اجتماع سيُعقد غدا مع عدد من قناصل الدول الذين كان لبلادهم دور في الضغط على سلطات الاحتلال لتجميد قرار الهدم مؤقتا، لبحث الخطوات القادمة للحيلولة دون هدم التجمع وترحيل أهله.

وشدد العالول على أهمية بقاء هذه التجمعات البدوية التي تشكل سدا منيعا امام محاولات الاحتلال للسيطرة علي هذه المساحات من الأراضي بهدف الاستيلاء عليها وضمها ضمن مشروع "E1" الاستيطاني.

من جهة ثانية، كشف العالول عن مبادرة جديدة يتم العمل عليها فلسطينيا لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني على كل المستويات بما فيها فصائل منظمة التحرير والمستقلين والفصائل الأخرى، مُرحباً في السياق بأي جهد عربي لدفع المصالحة إلى الأمام.


وأكد نائب رئيس حركة فتح على أن متابعة شؤون اهالي قطاع غزة مسألة ضرورية لن يتخلى عنها وهي قضية سياسية بامتياز، رافضا سعي أمريكا وسلطات

الاحتلال لتحويلها لإنسانية وتساوق البعض في حماس مع هذه المحاولات.

#العالول #مبادرة

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