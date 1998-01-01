اراضي كفر الديك تستنزف لصالح توسعه مستوطنة"ايلي زهاف"

سلفيت / سما /

افاد شهود عيان اليوم ان اعمال تجريف متواصلة تجري في اراضي كفر الديك من الجهة الشمالية الغربية للبلدة.

واكد الشهود ان التجريف يجري لصالح توسعة مستوطنة "ايلي زهاف" التي تشهد نمو استيطاني غير مسبوق.

بدوره قال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي ان مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال كان قد صادق قبل فترة على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة من بينها عشرات الوحدات في مستوطنة"ايلي زهاف".

واكد معالي ان الاحتلال يزعم ان الاراضي هي اراضي دولة، وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني الذي يعتبر الاراضي التي اقيمت فوقها المستوطنات في الضفة الغربية، هي اراضي محتلة يمنع بناء منشآت للاحتلال فوقها.