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وزير اسرائيلي : لن نخرج للحرب ضد قطاع غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة

الأحد 08 يوليو 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي : لن نخرج للحرب ضد قطاع غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة



القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، موشيه كحلون، مساء أمس السبت، بأنه يرفض أن تتوجه "إسرائيل" لحرب جديدة ضد قطاع غزة، بسبب الطائرات الورقية الحارقة.

أضاف كحلون، إن هناك عناصر كثيرة داخل وخارج الكنيست، تضغط باتجاه دفع الحكومة، لفتح حرباً جديدة ضد حماس بغزة، بسبب الطائرات والبالونات الحارقة.

وأوضح، أن حزبه سيعارض أي مقترح يتعلق بفتح حربا جديدة على قطاع غزة، بسبب الطائرات الورقية.

وتابع: "في الحرب سيقتل جنود كثيرون، وسيكون لها ثمنا باهض، وسنخرج للحرب ضد غزة، عندما نكون مضطرين لذلك".

#غزة #حرب #الطائرات الورقية

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