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اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة والاثار و"الاسلامية"

الأحد 08 يوليو 2018 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقعت وزارة السياحة والآثار وكلية الآداب بالجامعة الاسلامية اتفاقية تعاون لاستضافة مجموعة من القطع الأثرية في الجامعة وعرضها ضمن متحف أثري تعليمي يستهدف طلاب الجامعة.

وحضر مراسم التوقيع كل من وكيل وزارة السياحة والاثار د. ابراهيم جابر وعميد كلية الآداب د. رائد صالحة ولفيف من المدراء العامون وعدد من الاكاديميين في الجامعة.

وأكد د.ابراهيم جابر وكيل وزارة السياحة والاثار على ان هذه الخطوة تهدف الى زيادة وعي ابنائنا الطلبة بالمورث الحضاري والتاريخي لفلسطين، مشيرا الى ان هذا المشروع يستهدف اكثر من 20 الف طالب وطالبة والذين سيتمكنون من الاطلاع المباشر على المقتنيات الاثرية الهامة التي تؤرخ لآلاف السنين الى جانب توفير مرشدين لتقديم شرح وافي عن هذه القطع الاثرية.

بدوره، اثنى عميد كلية الآداب د. رائد صالحة على دور وزارة السياحة والاثار في انجاح المشروع، مؤكدا ان هذا المتحف سيكون فرصة هامة امام طلاب قسم التاريخ والاثار على وجه الخصوص لتنمية قدراتهم التدريبية على التعامل مع القطع الاثرية ومعرفة الطرق العلمية في ترميم القطع الاثرية.

وسيضم المتحف الذي سيقام في الجامعة الاسلامية بين جنباته مئات القطع الأثرية التي تعود لمختلف العصور التاريخية إلى جانب الوثائق التاريخية الهامة والصور وسيشرف عليه مجموعة من المختصين من وزارة السياحة والاثار وقسم التاريخ والاثار بالجامعة.

#وزارة السياحة

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