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بعد قرار نتنياهو.. وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى

الأحد 08 يوليو 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد قرار نتنياهو.. وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 اقتحم الوزير الإسرائيلي اليميني وعضو الكنيست المتطرف أوري أرييل، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، على رأس مجموعة من المستوطنين.

وبعد هذا الاقتحام أصبة أرييل، أول وزير وعضو في الكنيست يقتحم الأقصى، بعد قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحامه، الأسبوع الماضي.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن أرييل قاد مجموعة من المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وقال في كلمةً صغيرة أمامهم إنه "يأمل بأن يتم بناء الهيكل قريبا".

وأشارت القناة إلى أن أرييل حصل على موافقة مسبقة لاقتحام الأقصى وذلك بناءً على التعليمات التي صدرت عن الكنيست بتقديم طلب قبل 24 ساعة لمسؤول الأمن في الكنيست.

#نتنياهو #الاقصى #اقتحام

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