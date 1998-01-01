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هدم 4 منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

الأحد 08 يوليو 2018 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم 4 منازل قيد الإنشاء في أم الفحم



القدس المحتلة / سما /

قدمت جرافات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد على هدم ٤ منازل في حي الظهر في مدينة أم الفحم.

و قال مواطنون إن قوات الشرطة حاصرت مداخل الحي في ساعات الصباح الأولى فيما قامت الجرافات بهدم المنازل.

وقال أحد السكان لـ"عرب ٤٨" إن قوات كبيرة اقتحمت ما يعرف بـ"منطقة الشيكونات" في حي الظهر وقامت بأعمال هدم 4 منازل قيد الانشاء بذريعة "البناء غير المرخص".

ويوم الثلاثاء الماضي قامت السلطات الإسرائيلية بهدم منزل قيد الإنشاء في حي الظهرات في عرعرة المجاورة بذريعة البناء غير المرخص.

تصعيد في أعقاب قانون "كمينتس"

وفي أعقاب الهدم في عرعرة وعدة بلدات عربية في الأسابيع الأخيرة، حذر رئيس اللجنة الشعبية في عارة - عرعرة، أحمد ملحم، الأسبوع الماضي من حملة الهدم المتصاعدة في الآونة الأخيرة، وقال لـ"عرب ٤٨" إن "الحالة الجديدة وفرها قانون 'كمينتس' لتنفيذ سياسة الهدم وتوجيه رسالة للمجتمع العربي. نحن نتحدث عن بنية جاهزة لتطبيق قانون كمينتس ويجب أن يكون مبررا لوجودها وفقا لهذه السياسة عبر وحدة خاصة يتجاوز عددها 1200 عنصر من الشرطة، وهم مدربون خصيصا لحماية آليات الهدم. وتجري عمليات الهدم من وراء ظهر السلطات المحلية، ورغم مرحلة التخطيط المتقدمة في المنطقة غير أن تصرف السلطات هو تصرف عصابات لا يشغلها التخطيط وإنما يشغلها الهدم".

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