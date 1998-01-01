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مصرع مواطنين بحادثي سير في الداخل وغزة

الأحد 08 يوليو 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطنين بحادثي سير في الداخل وغزة



غزة / سما /

 لقي مواطنان مصرعهما، جراء حادثي سير منفصلين، أحدهما قرب مدينة الطيرة في الداخل، والآخر غربي خانيونس، في قطاع غزة.

ولقي شاب يبلغ من العمر (40 عاما)  مصرعه إثر تعرضه للدهس بشاحنة قرب مفرق أيال بين مدينتي الطيرة والطيبة، في الداخل.

وقال إن الشاب من سكان بلدة الطور وسط القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة، توفيت المواطن مسعودة أبو مصطفى (45 عاما)، صباح اليوم الأحد، متأثرةً بجروح أصيبت فيها إثر حادث سير وقع غربي خانيونس مساء الأربعاء الماضي.

وتسببت الحادثة حينها بوفاة الطفل محمد العقاد (عامان) على الفور، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بينهم المواطنة أبو مصطفى التي أصيبت بجروح خطيرة توفيت على إثرها صباح اليوم.

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