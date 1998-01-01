صحيفة: لهذه الاسباب ستشجع الادارة الأمريكية التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في غزة

واشنطن / وكالات /

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية ستقوم بتشجيع التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في قطاع غزة، في محاولة للضغط على الرئيس محمود عباس للموافقة على استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

ورفض مسؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة تلميحات بأن خطة غزة كانت في الأصل مصممة للتخلي عن حل الدولتين وتجاهل وضع السلطة الفلسطينية.وذكرت الصحيفة أيضا أن المسؤولين الأمريكيين، برئاسة جيرارد كوشنير مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قالوا ان مثل هذه الخطوة يمكن أن تعزز سلطة رئيس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتصوير حكومة حماس في غزة بأنها ضعيفة.

واضافوا "لا نعتقد اننا بحاجة الى تصحيح الوضع في غزة قبل تقديم خطة السلام الجديدة".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مثل هذا النهج سيكون مقبولاً لدى القيادة الإسرائيلية، ويعتقدون بأنها إستراتيجية فعالة للضغط على حماس من أجل عرض "صفقة القرن" التي وضعها ترامب.