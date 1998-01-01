الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض

القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول بالمفوضية الأوروبية في القدس ،امس، مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض فيها.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان، في تصريحات إذاعية "لا يوجد قرار بخفض المساعدات الأوروبية التي تقدم للشعب الفلسطيني".

وأضاف عثمان أن "الاتحاد الأوروبي يقدم سنويا 350 مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومشاريع متعددة لدعم الفلسطينيين في كل المناطق سواء القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت الخميس الماضي أن "وفدا أوروبيا وصل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لإجراء نقاشات لمنع وصول الأموال التي يتم تقديمها لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

وذكرت الوسائل أنه "للمرة الأولى يفحص الاتحاد الأوروبي إذا كان الدعم المالي الذي يقدمه للسلطة الفلسطينية يستخدم لدفع رواتب لعائلات الجرحى والأسرى".

إلا أن عثمان نفى ذلك، قائلا إن الوفد "هدف من خلال لقاءاته المختلفة مع الجانبين لتفعيل المساعدات الأوروبية وجعلها أكثر تأثيرا".

وأضاف عثمان أن الوفد الأوروبي "بحث مع الجانب الفلسطيني النظر في كيفية العمل على قطاعات مختلفة وجديدة لجعل المساعدات أكثر فعالية".