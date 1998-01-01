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بالفيديو : والدة الأسير حسن سلامة توجه رسالة لنتنياهو .. ماذا قالت؟

السبت 07 يوليو 2018 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو : والدة الأسير حسن سلامة توجه رسالة لنتنياهو .. ماذا قالت؟



غزة / سما /

وجهت والدة الأسير حسن سلامة، مساء اليوم السبت، رسالة الى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رداً على رسالة والدة الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة أرون شاؤول.

وقالت والدة الأسير، مخاطبةً رئيس حكومة الاحتلال: "يا نتنياهو يا رئيس حكومة إسرائيل، أوجه كلامي لك، ابني حسن معتقل منذ 24 عام، وأنا الآن مريضة ومقعدة وأريد أن أرى ابني".

وأضافت سلامة، خلال رسالتها: "أريد أن يخرج ابني وكل الأسرى والأسيرات، ونحن نخرج الأسرى الإسرائيليين بغزة"، مؤكدةً على أنه "لا يمكن أن نخرج أسراكم دون خروج الأسرى والأسيرات من سجونكم".

وخاطبت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير، قائلةً: "انتي لكِ أربع سنوات دون أن تري ابنك، ولكن أنا لي أكثر من أربع وعشرين عام أريد أن أرى ابني".

وجددت مخاطبتها لنتنياهو، قائلة: "أخرجوا أسرانا من سجونكم، وسنخرج لكم الأسرى الجنود بغزة".  

وكانت والدة الجندي الأسير لدى كتائب القسام خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة أورون شاؤول ناشدت قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار بإعادة ابنها.

وقالت والدة شاؤول في رسالة مصورة "حياتي لم تعد حياة منذ اسر شاؤول.. توجهت الى الحكومة والان أتوجه اليكم اعد الي ابني، انا اعلم بالأزمة الإنسانية الصعبة في غزة ليست لدي نية بالطلب من الحكومة ان تصعب ظروف المواطنين في القطاع لا يجب ان يدفعوا هم ثمن النزاع أرى أهمية كبيرة في تهدئة الأرواح".

وتابعت "حان الوقت على الطرفين للتساهل في الشروط كي نستطيع لم الشمل مقابل أبنائنا"، داعية السنوار أن يعيد ابنها إليها سعياً لـ"تهدئة الخواطر ومنعاً لانزلاق الأمور نحو مواجهة جديدة".

 
 
 
#الأسير حسن سلامة #رسالة #نتنياهو

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