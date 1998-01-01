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إعمار تحتفل بإختتام مخيمها الصيفي بخان يونس

السبت 07 يوليو 2018 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

احتفلت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، بإختتام فعاليات مخيمها الصيفي "أبدع مع إعمار" ، والذي استمر على مدى أسبوعين بمشاركة 90 طفل وطفلة من س 8  الى 14  بخان يونس جنوب قطاع غزة

واستهل الحفل الختامي للمخيم الصيفي، بقص الشريط ايذانا بإفتتاح معرض لمخرجات وابداعات وابتكارات الأطفال، خلال فترة المخيم الصيفي، بحضور نائب رئيس بلدية خان يونس علاء البطة ونائب رئيس جمعية إعمار عبدالله البحيري ومدير عام الجمعية أنور ابوموسى وشخصيات مجتمعية وأولياء الأمور .

وشكر البحيري كل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا المخيم، مشرفين ومتطوعين، مبينا أن المخيم لاقى ترحيبا كبيرا من أهالي الطلبة الذين أشادوا كثيرا بفعاليات المخيم المميزة. 

وذكر البحيري أن المخيّم الصيفي الطريقة المثلى التي تجعل إجازة الطفل الصيفية ممتعة ومفيدة، و فرصة استثنائية للأطفال لإكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على تطويرها.
من جانبه أشاد البطة خلال الاحتفال، بفكرة تنظيم المخيم الصيفي الذي يتصل بتنمية وصقل قدرات الصغار، معتبرا أنه يشكل رافعة مستقبلية لاستنهاض قدرات الأجيال القادمة التي تشكل طاقة مخزونة من القوة والثقافة والطموح، وعاملاً هاماً من التنمية البشرية في المستقبل.
وتخلل الحفل عروض ترفيهية وإنشادية للأطفال المشاركين تعبيرا عن فرحتهم لنجاح المخيم الذي شمل أربع واحات رئيسية وهي واحة الفنون والأشغال اليدوية ، والعلوم والالكترونيات، والترفيه والرياضة واللغة العربية.

#إعمار

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