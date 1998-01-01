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التعليم: "الاستكمال" للثانوية العامة هذا العام ستكون على مرحلتين

السبت 07 يوليو 2018 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم: "الاستكمال" للثانوية العامة هذا العام ستكون على مرحلتين



رام الله/سما/

أعلن مدير العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم بغزة معتصم الميناوي السبت، أن موعد امتحان "الاستكمال" لطلاب الثانوية العامة (الإنجاز) سيكون على مرحلتين، الأولى في شهر آب/أغسطس، والثانية في كانون الأول/ديسمبر.

وبين الميناوي خلال تصريحات اعلامية، أن الترجيحات أشارت إلى أن نسبة النجاح للثانوية العامة هذا العام ستكون مقاربة للنتائج التي صدرت بالموسم الماضي 2016-2017.

وأوضح مدير العلاقات العامة بـ"التربية والتعليم"، أن الشهادات الورقية لطلاب الثانوية العامة، ستكون بعد 3 أيام من إعلان النتائج، معللّا ذلك برغبة الوزارة ترك مجالٍ للطلاب للتسجيل وتحسين المعدل.

وأعلنت الوزارة سابقًا، أن نتائج الثانوية العامة لطلاب (الإنجاز) سيعلن عنها يوم الأحد 8/7 عصرًا، بأرقام الجلوس فقط، ودون مؤتمر صحفي، إذ ستكتفي ببيان صحافي يوزع على وسائل الإعلام.

#تعليم #ثانوية

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