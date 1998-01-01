احصائية: جرائم القتل تنخفض بنسبة 47% والانتحار بنسبة 8% في فلسطين

غزة/سما/

أظهرت احصائية تحليلية صادرة عن ادارة العمليات المركزية بالشرطة، أن الجرائم الكبرى في فلسطين (القتل والانتحار) انخفضت بشكل واضح في النصف الأول من العام الجاري عما كانت عليه بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الاحصائية أظهرت انخفاض جرائم القتل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووقعت 8 جرائم قتل في هذه الفترة تمكنت الشرطة من انجاز 7منها، والقت القبض على مرتكبيها وجاري العمل على انجاز الأخيرة، فيما سجلت الشرطة وقوع 15 جريمة قتل في نفس الفترة من عام 2017 تم انجاز معظمها.

وعن أسباب الانخفاض، أوضح ارزيقات أن نمو الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني، وتوجه المواطن الى الشرطة والجهات القضائية لحل الخلافات والحصول على الحقوق، ولسرعة الاستجابة من قبل الشرطة والاجهزة الامنية وتنفيذ شكاوي المواطنين والوصول الى اماكن وقوع الشجارات بسرعة قياسية ساهم في تقليل وتخفيض جرائم القتل.

في سياق متصل، أكد ارزيقات أن جرائم الانتحار والتي أدت الى الوفاة انخفضت بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام 2018 بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2017، ووقعت 12حالة انتحار في الستة اشهر الاولى من العام، فيما وقعت 13 حالة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن أن الشرطة هي المؤسسة التي كانت الاكثر جرأة في طرح قضية الانتحار، من خلال نقاش موسع مع العديد من المؤسسات في ورش عمل ومحاضرات دعت لها منذ عدة سنوات وناقشت خلالها اسباب ومسببات الانتحار وطرق علاجه والتركيز على المشكلات الاسرية والنفسية عبر دائرة حماية الاسرة والأحداث بالشرطة ما ساهم في الحد من هذه المشكلات والنتائج المترتبة عليها بما فيها الانتحار.