جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التجمع الصحفي: في الذكرى السادسة والأربعون لاستشهاد كنفاني.. نصف الحقيقة ليست حقيقة

السبت 07 يوليو 2018 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

أكد التجمع الصحفي الديمقراطي اليوم السبت، أنّ يوم غدٍ الأحد، يوافق الذكرى السادسة والأربعين لاستشهاد عميد صحافة المقاومة، ورائد الأدب الفلسطيني، غسان كنفاني، مبدع شعار (الحقيقة كل الحقيقة للجماهير) الذي زين فيه مجلةَ الهدف التي اسسها ورئس تحريرها، قبل أن يرحل جسده بانفجار نفذه اعداء الحقيقة في بيروت، وليكون بذلك أول شهداء الحركة الصحفية الفلسطينية الثلاثة والثمانون، وبداية لحرب الاحتلال على الكلمة الحرة واشارة الاستهداف المُمنهج للصحفيين.

وقال التجمع في بيان صحفي، أنّ غسان أدرك مبكراً، أهمية معركة الكلمة، والصورة، والكاريكاتير، وجمع في (الهدف) كل اشكال الابداع، وحولها الى صنوف مقاومة للاحتلال، ولاعداء الشعب والقضية الفلسطينية، ونجح في تعميم رواية شعب فلسطين الباحث عن الحرية، وواجه رواية الاحتلال وكذب الاستعمار وتضليل أنظمة الردة، ما جعله هدفاً لاجرام الحركة الصهيونية واذنابها.

وأضاف، اليوم، وبعد ستة واربعين عاماً على استشهاده، لا يزال رفاق غسان سائرون على دربه، ومتمسكون بشعاره ونهجه، يبحثون عن الحقيقة، كل الحقيقة ويقدمونها للجمهور، مؤمنين بأن تقديم نصف الحقيقة ليست حقيقة، وان اجتزاء الواقع ونقل جانب من الرواية هو استخفاف وتضليل، يحول الصحافة الحرة الى صحافة بلاط، ويجعل من الصحفي بوقاً أجوفًا.

وأوضح، أنّ اليوم ما تزال عذابات الاسرى من الصحفيين مستمرة، ودماء الجرحى تنزف، وارواح الشهداء منهم ترفرف عالياً، فان المسيرة التي بدأها غسان كنفاني، اول شهداء الصحافة، لا يزال يسير عليها رفاق الصحفي احمد ابو حسين آخر شهداء الصحافة. ولا يزال كل صحفيي فلسطين ماضون على طريق رواية "أم سعد"، عيونهم على "ارض البرتقال" الحزين، وعائدون الى حيفا حارسة البحر، والحقيقة.

كلمات دالّة:
#التجمع الاعلامي #صحفيين

أخبار ذات صلة

إحياء الذكرى الـ13 لاستشهاد عرفات

إحياء الذكرى الـ13 لاستشهاد ياسر عرفات بفعاليات ومسيرات في الضفة الغربية

بمشاركة قيادات حماس والجهاد.. صور ..عشرات الالاف بغزة يحيون الذكرى الـ 13 لاستشهاد عرفات

غزة - ارشيفية

التجمع الديمقراطي يدعو لإنقاذ غزة من الكارثة المحدقة ويحذّر من مغامرة إسرائيلية

السفارة الامريكية- ارشيف

حقيقة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

سلام فياض - ارشيف

ايندك يكشف حقيقة ما حدث مع سلام فياض!!

الرئيس عباس

حقيقة خطة عباس و تجاهل الموقف الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

مدير منتخب ألمانيا يحمل أردوغان سبب خروج منتخبه من مونديال روسيا

مأذون المشاهير يزيح الستار عن خفايا زيجات الفنانين المصريين

مشجعات كرواتيا الأكثر جمالاً وإثارة في كأس العالم

يعلون: فرصة تاريخيّة لعزل القضيّة الفلسطينيّة وتعزيز التعاون مع الدول السُنيّة المُعتدلة

الأردن يتكفل بعلاج مصاب "قنبلة الغاز" هيثم أبو سيلة من غزة

جنرال إيراني: أي مواجهة في مضيق هرمز قد تتحول لحرب عالمية ثالثة والأمور ستكون أكبر مما يتم تخيله

فيديو.. فرنسا تهزم الأوروجواي وتبلغ نصف نهائي المونديال

الأخبار الرئيسية

كرينبول- ارشيف

كرينبول: سنراجع مساعدات "بدل السكن" لــ غزة .. ولن نتخلى أبدا عن مجتمع لاجئي فلسطين

الديمقراطية- ارشيف

"الديمقراطية": آن الأوان لتتحمل حكومة السلطة مسؤولياتها في القطاع

اسرى لدى القسام

حماس : ندير ملف الأسرى بحكمة وتفاصيله بعيدة عن الأضواء وكل معلومة بثمن

abas-bin-salman-netanyau-580

يعلون: فرصة تاريخيّة لعزل القضيّة الفلسطينيّة وتعزيز التعاون مع الدول السُنيّة المُعتدلة

ارشيفية

مؤتمر إسرائيلي يدعو لربط الضفة بالأردن وإلغاء اتفاق أوسلو