غازي حمد: وفدا من قيادة الحركة سيغادر إلى القاهرة قريبا

غزة/سما/

قال غازي حمد، القيادي في حركة حماس، السبت، إن وفدا من قيادة الحركة سيغادر إلى القاهرة قريبا، لبحث عدة ملفات، أبرزها ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف حمد، في مقابلة مع قناة الغد، “مصر تحاول تجديد الحيوية في ملف المصالحة الفلسطينية، وتجري اتصالها مع حركتي فتح وحماس، ومع باقي الفصائل الفلسطينية، والكل الفلسطيني لديه إجماع على إتمام المصالحة حتى بعد فشل جولتها السابقة”.

وتابع القيادي في حركة حماس، “كل القضايا المطروحة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ما زالت داخل إطار المشاورات، ومطلب حماس ومعظم الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب منظمة التحرير، بما فيها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

واستطرد قائلا: “نحن لسنا ضد أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية تمارس صلاحيتها في قطاع غزة، ونحن مع أن تكون هناك مشاريع إنسانية في القطاع ترفع من مستوى معيشة المواطن الفلسطيني في غزة دون أثمان سياسية”.

ولفت حمد إلى أن موقف حركة حماس من المصالحة لا يُبنى على الاشتراطات، مؤكدا أن حركة حماس تريد أن تكون المصالحة قائمة ومبنية على أسس صحيحة ومتينة حتى لا تتعرض هذه المصالحة للفشل مرة أخرى، على حد قوله.