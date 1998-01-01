الجامعة الإسلامية تعتمد (2500) منحة للطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد

غزة / سما /

كشف الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية بغزة، أن الجامعة قررت مضاعفة حزمة المنح الدراسية للطلبة الجدد للعام الدراسي 2018-2019م إلى (2500) منحة دراسية ما بين (25% إلى 100%)، موضحاً أن القرار جاء نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بقطاع غزة من جانب، وعدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة من جانب أخر.

(1500) منحة للطلبة المحتاجين

ونوه الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة الإسلامية خصصت (1500) منحة دراسية للفصل الأول للطلبة الجدد بقيمة 25% مخصصة لطلبة الثانوية المحتاجين، وبين أنه بإمكان الطالب تقديم طلب المنحة مع طلب الالتحاق مباشرة.

(1000) منحة للطلبة المتفوقين

وبين الأستاذ الدكتور فرحات أن هناك (1000) منحة للطلبة المتفوقين في الثانوية 25%-50%، وأضاف :"الطلبة المتفوقون الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في الثانوية العامة يحصلون على منحة دراسية تعادل 25% كحد أدنى مع إمكانية الجمع بين منحة التفوق ومنحة الاحتياج لتصل المنحة إلى 50% في الفصل الأول وتستمر في الفصول التالية تزيد إلى 70% لمن يحصل على معدل امتياز في الدراسة".

(20) نوعاً من المنح الجامعية

وفي سياق المنح التي تقدمها الجامعة للطلبة الجدد والقدامى التي تصل نسبتها من (35% إلى 100%)، لفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة الإسلامية تقدم منحاً ومساعدات مختلفة لأعداد كبيرة من طلبتها المصنفين ضمن 20 نوعاً من الشرائح المختلفة، وتشمل: منحة حفظة القرآن الكريم 35%-70%، والامتياز 35%، والامتياز مع مرتبة الشرف 70%، ومنحة وزارة التربية والتعليم العالي (التفوق) 100%، والمنحة الشرعية 35%-70%، ومنحة قسم التاريخ والآثار 35%، ومنحة قسم الجغرافيا 35%، ومنحة امتياز الفيزياء 35%، ومنحة كلية العلوم "تخصص الفيزياء" طلاب 70%، ومنحة الكيمياء 70%، والمنحة الأزهرية 70%، ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة 35%-70%، ومنحة ذوي الشهداء 100%، ومنحة ذوي الأسرى 100%، ومنحة تأهيل الأسرى 100%، ومنحة الأخوين أو أكثر في الجامعة 15%-30%، ومنحة أبناء العاملين بالجامعة 50%، والمنحة الرياضية 25%-35%، ومنحة الطلبة غير الناطقين باللغة العربية 70%، ومنحة فرع الجنوب 30%.

تقسيط الرسوم الدراسية

وفيما يتعلق بإمكانية تقسيط الرسوم الدراسية، أكد الأستاذ الدكتور فرحات أن الجامعة تتيح لمن يرغب من الطلبة الجدد التسجيل بقسط أول 50% من الرسوم والبقية خلال الفصل الأول، وشدد على أن الجامعة توفر المئات من المساعدات والمنح والكفالات الدراسية للطلبة المحتاجين طيلة فترة الدراسة بالتعاون مع الهيئات والجمعيات الخيرية.

برامج التبادل الأكاديمي

أما عن برامج التبادل الأكاديمي، قال الأستاذ الدكتور فرحات :"من خلال الشراكات والعلاقات الدولية توفر الجامعة سنوياً عشرات المنح في برامج التبادل الأكاديمي التي تتيح للكثير من طلبة الجامعة فرصة السفر لقضاء فصل دراسي أو أكثر في جامعات دولية مرموقة لاكتساب الخبرات ودراسة مقررات تحتسب للطالب في الجامعة الإسلامية.