تيسير خالد : اسرائيل تمنع الناشط السويدي لادرا من الوقوف على حقيقة جرائمها

رام الله / سما /

علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على منع سلطات الاحتلال الاسرائيلي للناشط في مجال حقوق الانسان المواطن السويدي بنجامين لادرا دخول الاراضي الفلسطينية قائلا :

سلطات الاحتلال تمنع مواطنا سويديا من الوقوف على حقيقة جرائمها . اسمه بنجامين لادرا ، وهو مواطن سويدي وناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اراد التعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني فسار على قدميه مسافة تجاوزت 4800 كيلومترا قطعها في احد عشر شهرا .

وأضاف بأن حكومة اسرائيل تناصب حقوق الانسان العداء كموقف رسمي ثابت ، بدءا بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وانتهاء بالنشطاء الأجانب المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال كالمواطن السويدي لادرا ،

وختم تيسير خالد مدونته موضحا : لهذا منعته سلطات الاحتلال من دخول الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 عبر معبر الكرامه او جسر اللنبي على الجانب الاردني ، حتى لا يرى بأم عينه فظاعة نظام الابارتهايد والتطهير العرقي ، الذي تبنيه اسرائيل في عموم فلسطين