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"مهجة القدس": أسيران يحصلان على السند في قراءة القرآن الكريم

السبت 07 يوليو 2018 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكد أسرى سجن رامون لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسيرين المجاهدين أيهم فؤاد نايف كمامجي (31 عاماً)، ووائل سليمان محمد العرجا (36 عاماً)، قد حصلا على شهادة السند في قراءة القرآن الكريم.

وأوضح الأسرى لمهجة القدس أن الشيخ الأسير محمد خليل أبو سنينة قد منح الأسيرين شهادة السند في القراءة والتجويد للقرآن الكريم، مشيرين إلى أن الشيخ أبو سنينة قد منح شهادة السند للعديد من الأسرى خلال الفترة الأخيرة.

بدورها باركت مؤسسة مهجة القدس حصول الأسيرين على السند، سائلين المولى عز وجل أن ينفعهما بما علمها وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبهما، وأن يعجل بالفرج العاجل عنهما وعن جميع الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير أيهم كمامجي ولد بتاريخ 06/06/1986م؛ وهو أعزب من بلدة كفر دان قضاء مدينة جنين واعتقل من قبل قوات العدو بتاريخ 04/07/2006م؛ وحكم عليه بالسجن مؤبدين بتهمة مقاومة الاحتلال ؛ والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال؛ وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أما الأسير وائل العرجا فقد ولد في العام 1982 وهو متزوج وأب لطفلين واعتقل بتاريخ 04/10/2011 ومحكوم بالسجن المؤبد متين بالإضافة إلى 58 عاما.

#مهجة القدس #القرآن الكريم

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