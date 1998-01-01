جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

وثائق غوغل "الشخصية" على الملأ

السبت 07 يوليو 2018 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وثائق غوغل "الشخصية" على الملأ



وكالات / سما /

ذكرت شركة إنترنت روسية، أنها تلقت شكاوى من أن محركها للبحث أظهر بعض وثائق غوغل التي بدا أنها للاستخدام الشخصي.

وأوضح إليا غرابوفسكي، المتحدث باسم ياندكس، أن بعض مستخدمي الإنترنت تواصلوا مع الشركة، ليقولوا إن محركها العام للبحث كان يظهر ما بدا أنها ملفات شخصية لغوغل، وأضاف أن الشركة أبلغت غوغل.

ولم يتبين ما إذا كان واضعو الملفات قد سمحوا بعرضها على الملأ وكم عددها، ولم تعقب شركة غوغل.

وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الروس، ليل الأربعاء، في نشر عشرات الوثائق التي قالوا إنها ظهرت في البحث.

وقال غرابوفسكي إن محرك بحث ياندكس يظهر فقط الملفات التي لا تتطلب ولوجا أو كلمات سر، وأضاف أن الملفات ظهرت أيضا في محركات بحث أخرى.

#غوغل #وثائق

أخبار ذات صلة

غوغل توك

غوغل تعلن رسمياً إيقاف "غوغل توك" في يونيو المقبل

منصة جديدة من «غوغل» لإدارة سرية البيانات الشخصية

"غوغل" تتعاون مع "ماتيل" لتحديث مناظير "فيو-ماستر"

تحديثات أمنية شهرية من "غوغل" و"سامسونغ" لـ"أندرويد"

"غوغل" تعزز خدمة "واليت" لمنافسة "آبل باي"

"غوغل" ستطلق مع "أسوس" جهازاً صغيراً يتحول إلى كمبيوتر

الأكثر قراءة اليوم

مدير منتخب ألمانيا يحمل أردوغان سبب خروج منتخبه من مونديال روسيا

شهيد ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "موحدون لإسقاط الصفقة وكسر الحصار"

مشجعات كرواتيا الأكثر جمالاً وإثارة في كأس العالم

مأذون المشاهير يزيح الستار عن خفايا زيجات الفنانين المصريين

يعلون: فرصة تاريخيّة لعزل القضيّة الفلسطينيّة وتعزيز التعاون مع الدول السُنيّة المُعتدلة

الأردن يتكفل بعلاج مصاب "قنبلة الغاز" هيثم أبو سيلة من غزة

فيديو.. فرنسا تهزم الأوروجواي وتبلغ نصف نهائي المونديال

الأخبار الرئيسية

اسرى لدى القسام

حماس : ندير ملف الأسرى بحكمة وتفاصيله بعيدة عن الأضواء وكل معلومة بثمن

abas-bin-salman-netanyau-580

يعلون: فرصة تاريخيّة لعزل القضيّة الفلسطينيّة وتعزيز التعاون مع الدول السُنيّة المُعتدلة

ارشيفية

مؤتمر إسرائيلي يدعو لربط الضفة بالأردن وإلغاء اتفاق أوسلو

ميلادينوف - ارشيف

ميلادينوف : اجتماعات مثمرة في القاهرة لدعم المصالحة الفلسطينية و إعادة الحكومة لغزة

ارشيفية

"اشتراطات" فتحاوية - حمساوية قبل "حوار القاهرة" الجديد