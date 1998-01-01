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5 علامات تدل على أنك في علاقة عاطفية غير ناجحة

السبت 07 يوليو 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 علامات تدل على أنك في علاقة عاطفية غير ناجحة



وكالات / سما /

للحب علامات، ولعدم وجوده علامات أيضًا.. وتظهر هذه العلامات بالأخص على المرأة، نظرًا لأنها تظهر عليها علامات الحب بسهولة، وعلامات عدم الرغبة في دخول علاقة بسهولة أيضًا.
وما سنقدمه لك اليوم العلامات الأبرز التي تخبرك بألا تبذل مجهودًا إضافيًا في هذه القضية الخاسرة.

1 – ليس لديها شغف لمعرفتك:
سواء كان رجلًا أو امرأة.. ما إن يقع شخص في الحب حتى يبدأ في الشعور بالشغف لمعرفة المزيد عمن يحب، لذلك إذا أعجبت بامرأة ووجدتها لا تملك فضولا لمعرفة المزيد عنك، فاعلم أنها مشغولة عاطفيًا أو غير مستعدة للدخول في علاقة جديدة.

2 – لا تغار عليك:
حتى لو كنتما في بداية العلاقة تبدأ المرأة بالشعور بالغيرة وإظهارها، سواء عن قصد أو عن دون قصد، لذلك إذا شعرت بأنها لا تغار عليك، خصوصًا من حكاياتك عن أخريات قريبات منك، أعلم أنها لا تشعر بعاطفة من ناحيتك.

3 – لا تميل إلى الارتباط:
في أغلب الأحيان تميل المرأة إلى الارتباط بشكل رسمي أكثر من الرجل، وهذا ما يجعل خشية المرأة من الارتباط بشكل رسمي أو حتى الارتباط العاطفي هو كونها غير متاحة عاطفيًا سواء بسبب حب شخص آخر أو عدم وضعها لهذا الأمر في اهتماماتها.

4 – لا تعتمد عليك:
من العلامات أيضًا التي تظهرها المرأة للرجل سواء عن قصد أو بدون ليعرف أنها معجبة به هي اعتمادها عليه، سواء عن طريق أخذ رأيه في مختلف نواحي حياتها، أو الاحتياج لمساعدته.

ولكن إذا وجدتها تخطو كل خطوات حياتها من دون أن تحكي لك حتى عنها، فهذا يعني أنها غير متاحة.

5 – عملها أهم منك:
مهما كانت المرأة ناجحة في عملها، ولكن الحب يأتي في الأولوية لحياتها، لذلك إذا شعرت أن عملها هو الأهم، وأنت دائمًا في المرتبة الثانية، فهذا يعني أنها لا تحبك، ولا تحاول حتى إنجاح هذه العلاقة.

#علاقة

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