5 علامات تدل على أنك في علاقة عاطفية غير ناجحة

للحب علامات، ولعدم وجوده علامات أيضًا.. وتظهر هذه العلامات بالأخص على المرأة، نظرًا لأنها تظهر عليها علامات الحب بسهولة، وعلامات عدم الرغبة في دخول علاقة بسهولة أيضًا.

وما سنقدمه لك اليوم العلامات الأبرز التي تخبرك بألا تبذل مجهودًا إضافيًا في هذه القضية الخاسرة.

1 – ليس لديها شغف لمعرفتك:

سواء كان رجلًا أو امرأة.. ما إن يقع شخص في الحب حتى يبدأ في الشعور بالشغف لمعرفة المزيد عمن يحب، لذلك إذا أعجبت بامرأة ووجدتها لا تملك فضولا لمعرفة المزيد عنك، فاعلم أنها مشغولة عاطفيًا أو غير مستعدة للدخول في علاقة جديدة.

2 – لا تغار عليك:

حتى لو كنتما في بداية العلاقة تبدأ المرأة بالشعور بالغيرة وإظهارها، سواء عن قصد أو عن دون قصد، لذلك إذا شعرت بأنها لا تغار عليك، خصوصًا من حكاياتك عن أخريات قريبات منك، أعلم أنها لا تشعر بعاطفة من ناحيتك.