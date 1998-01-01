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"أماسيخوس" ملكة جمال الحمير في كولومبيا

السبت 07 يوليو 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أماسيخوس" ملكة جمال الحمير في كولومبيا



وكالات / سما /

فازت الأتان (أنثى الحمار) "أماسيخوس" بمسابقة ملكة جمال الحمير التي تعقد سنويا في قرية مونيكيرا الكولومبية.

واعتاد أهالي مونيكيرا بوسط كولومبيا على إقامة مهرجان سنوي للحمير، منذ 14 عاما، حيث يلبسون الحمير ملابس مزركشة وحلى، ولا يكتفون بذلك بل يغرقونها بمساحيق التجميل وأحمر الشفاة، حتى تصبح أنوثة الأتان بطلة المشهد، وقدرتها على أسر قلوب المزارعين.

وفازت بالمسابقة الأتان أماسيخوس، من بلدة "أركابوكو" لصاحبها ألفارو لوبيز الذي عبر عن فخره وسعادته بهذا الفوز، وقال إن تلك المناسبة "مهمة للمزارعين الذين لا يهتم بهم أحد لطبيعة حياتهم الصعبة".

وحينما خرجت أماسيخوس بشعرها الأشقر المستعار، ورموشها الرقيقة، وبردعتها ذات الألوان المشرقة، والتي طبعت عليها صور قواقع تمكنت من أسر قلوب المزارعين، وفازت بالمسابقة من بين 59 أتانا.

#أماسيخوس #الحمير

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