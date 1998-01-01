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أليسا.. مراهقة أميركية "تقترب" من المريخ

السبت 07 يوليو 2018 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أليسا.. مراهقة أميركية "تقترب" من المريخ



وكالات / سما /

قلة هم الذين شكلت أحلام الطفولة مسار حياتهم لاحقا، منهم فتاة أميركية كانت تحلم منذ الثالثة من عمرها أن تصبح رائدة فضاء، وتذهب في رحلة إلى المريخ، ويبدو أنها تسير على الطريق الصحيح.

وأوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة، قصة الفتاة أليسا كارسون (17 عاما) التي باتت قريبة من تحقيق حلمها، والالتحاق بوكالة "ناسا" الأميركية.

وتعيش كارسون في ولاية لويزيانا، وأصبحت مهووسة بالفضاء عندما كانت تشاهد الرسوم المتحركة التي تتحدث عن الفضاء، وفق ما تقول.

وطبقا للصحيفة البريطانية، فقد قالت كارسون لوالدها عندما كانت صغيرة:" أبي أريد أن أصبح رائدة فضاء وأن أكون واحدة من الذين يذهبون إلى المريخ".

ومنذ ذلك الوقت، كرست حياتها من أجل تحقيق حلم الطفولة المبكر، إذ شاركت في معسكرات تدريبية خاصة بالفضاء منذ عام 2008.

ورسميا، فإن العمر الأدنى لرواد الفضاء في وكالة "ناسا" هم 18 عاما، لكن يبدو أن الوكالة تساعد كارسون على تحقيق حلمها رغم أنها لم تبلغ السن القانونية، من خلال المشاركة في تدريبات خاصة.

وفي عام 2033، حين ستبلغ كارسون 32 عاما، وسيكون من الممكن أن تشارك في رحلة فضائية إلى كوكب المريخ تخطط لها وكالة "ناسا" الفضائية الأميركية.

ومن المتوقع أن تصل الرحلة إلى سطح المريخ عام 2039، بغية البحث عن علامات الحياة على الكوكب الأحمر.

#أليسا #المريخ

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