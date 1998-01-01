روما يستهدف نجم الحصان الأسود بالمونديال

وكالات / سما /

يسعى روما للتعاقد مع نجم منتخب بلجيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم خط هجوم فريق العاصمة الإيطالية.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا", أن روما يريد ضم البلجيكي درايس ميرتينز لاعب نابولي مقابل 35 مليون يورو.

وأوضح "فوتبول إيطاليا"، أن ميرتينز لديه شرط جزائي في عقده للخروج من نابولي مقابل 28 مليون يورو، لكن للأندية خارج إيطاليا فقط.

وذكر أن نابولي يريد 40 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب البلجيكي, لأجل انتقاله لفريق آخر.

وسجل ميرتينز 22 هدفا وصنع 12 خلال الموسم المنصرم مع نابولي، كما أنه ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم.