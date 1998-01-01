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بلدية غزة تنجز 914 معاملة للمواطنين في يونيو الماضي

السبت 07 يوليو 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أعلنت دائرة خدمات الجمهور في بلدية غزة عن انجاز 914 معاملة مختلفة تقدم بها المواطنين خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، موضحة أن استيفاء المواطنين للوثائق والأوراق المطلوبة يسرع من إنجاز هذه المعاملات.

وأفادت الدائرة في تقريرها الشهري، أن المعاملات تم إنجازها وفقاً للقوانين واللوائح المتبعة في البلدية وتنوعت ما بين اشتراكات مياه جديدة، وكهرباء، ومعاملات رخص بناء، وترخيص حرف مختلفة، وشكاوي واستدعاءات، ومعاملات لدوائر وأقسام أخرى في البلدية .

وأوضحت أن المعاملات المنجزة شملت؛ 225 معاملة لشكاوي واستدعاءات تقدم بها المواطنين، و13 اشتراك كهرباء جديد، و32 اشتراك مياه، و23 إلغاء رخصة حرفة، و74 بيان الشروط التنظيمية الخاصة بالأبنية والمنشآت في المدينة، وتجديد 74 رخصة حرفة، وإصدار 27 رخصة حرفة جديدة .

كما شملت المعاملات المنجزة؛ منح 4 رخصة بناء، و23 إذونات بناء ثاني وثالث، و50 معاملة إلغاء ضريبة حرفة، و84 معاملة تغيير اسم مشترك ومعاملتان لتغيير اسم منتفع، و43 خلو طرف، و41 معاملة خلو طرف مخفض، و12 طلب استثناء الشروط التنظيمية .

وبينت أن تم أيضاً منح 3 رخص هدم منازل، و7 معاملات تسجيل بناء جديد، و13 معاملة تعديل ملاك رخصة حرفة، و3 معاملات سحب إشراف، و6 معاملات فحص بناء جديد مرحلة ثانية، إضافة إلى 24 معاملة استرداد أمانات بناء وأرصفة وتشوين، ومعاملتان لتحديد مسافة، إضافة إلى 28 معاملة تسجيل عقار جديد، ومعاملات أخرى.

وأوضحت الدائرة أنها تبذل جهودا كبيراً ومستمرة من أجل إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة وتحديث الإجراءات للتخفيف والتسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة في البلدية.

وكانت دائرة العلاقات العامة والإعلام في البلدية  قد استحدثت منظومة للشكاوي، حيث يتم استقبال شكاوي واستفسارات المواطنين عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة ومنها: صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وموقع البلدية الإلكتروني، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وبرنامج (الواتس آب)، والرقم المختصر (115).

ودعت البلدية المواطنين في المدينة للتواصل مع وحدة المعلومات والشكاوي لتقديم شكاويهم واستفساراتهم المتعلقة بخدمات البلدية عبر بوابات التواصل الإلكترونية أو مراجعة الوحدة مباشرة في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين .

#بلدية غزة

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