حماس : ندير ملف الأسرى بحكمة وتفاصيله بعيدة عن الأضواء وكل معلومة بثمن

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الإفراج عن الأسرى أحد الأهداف الاستراتيجية لحركة حماس وعلى سلم أولولياتها.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية : " في الذكرى الرابعة لمعركة "العصف المأكول"، "إن الحركة تدير ملف الأسرى بحكمة ومعرفة، وتفاصيل هذا الملف ستبقى بعيدة عن الأضواء لاعتبارات متعددة وكل معلومة عن هذا الملف يجب أن تكون بثمن".

وجاء حديث قاسم رداً على تساؤل حول رسالة حماس للأسرى الفلسطينيين في الذكرى الرابعة لمعركة "العصف المأكول" التي حدثت صيف عام 2014 وأحد نتائجها ما وصفته المقاومة بـ "الصندوق الأسود" والخاص بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأكد قاسم أن "معركة العصف المأكول هي واحدة من محطات النضال الملحمية التي خاضها شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال، حيث أكدت المعركة الإجماع الشعبي حول خيار المقاومة الذين تجسد في الاحتضان الشعبي الكبير للمقاومة والمقاومين وهو ما شكل عامل الإسناد الأهم للفعل المقاوم وصمود المقاومين".

وأوضح أن المعركة كشفت قدرة العقل الفلسطيني المقاوم على الإبداع في الفعل الميداني، حيث فاجأت المقاومة الاحتلال بوسائل وطرق جديدة برغم الحصار الظالم على قطاع غزة

ويوافق اليوم الذكرى الرابعة لمعركة "العصف المأكول" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة صيف عام 2014.