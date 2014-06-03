بلدية الزبابدة تطلق اسم الراحل المطران إيليا خوري على احد شوارع البلدة

بيت لحم / سما /

قررت بلدية الزبابدة في جلستها الأسبوعية مساء الخميس الماضي إطلاق اسم المرحوم المطران ايليا خوري على الشارع الممتد من الشارع الرئيس بجانب محل رامي شوقي باتجاه الشمال حتى كنيسة الروم الأرثوذكس.

وقال مروان دعيبس رئيس بلدية الزبابدة إن قرار المجلس البلدي جاء تكريما لابن الزبابدة وما قدمه خلال مسيرة حياته للبلدة وفلسطين وتخليدا لذكراه لكي يبقى محفورا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة في البلدة.

يذكر أن المرحوم المطران إيليا خوري من مواليد بلدة الزبابدة، جنوب شرق جنين عام 1921، التحق بمدرسة شنلر الألمانية في القدس سنة 1933 وتخرج منها سنة 1941 ويحمل دبلوم دار المعلمين وعمل بعدها بمدرسة الفرندز في مدينة رام الله أستاذاً للغة العربية والاجتماعيات ثم انتقل إلى الكلية الأهلية برام الله سنة 1945 أستاذاً للعربية والاجتماعيات وعام 1947 مساعداً لمدير شنلر بالقدس وفي عام 1969 قامت سلطات الاحتلال بإبعاده بعد أن تعرض للسجن والاعتقال

وشغل الراحل خوري منصب المطران المساعد في مطرانية القدس والشرق الأوسط ومطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في الأردن وكان عضوًا في المجلس المركزي وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني وتوفي في 5 كانون الثاني 2004. وبتاريخ 3/6/2014 منحه الرئيس محمود عباس وسام نجمة القدس وذلك تقديرًا لدوره الوطني والنضالي المشرف في الدفاع عن فلسطين وتثمينًا لمكانته الدينية والروحية ومواقفه وإسهاماته في مسيرة الثورة الفلسطينية.