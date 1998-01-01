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امرأة اتهمت رئيس الوزراء الكندي ترودو بالتحرش تتمسك بقصتها

السبت 07 يوليو 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة اتهمت رئيس الوزراء الكندي ترودو بالتحرش تتمسك بقصتها



وكالات

خرجت المرأة التي تزعم أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لمسها منذ 18 عاما، عن صمتها يوم الجمعة لتقف وراء زعمها.

وقالت روز نايت، الصحفية التي تعرضت للتحرش في بيان لشبكة “سي بي سي نيوز″ إن الحادث الذي تم سرده بالتفصيل في افتتاحية بصحيفة “كريستون فالي أدفانس″ في عام 2000، “وقع بالفعل، كما تردد”.

وقالت إن ترودو الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 28 عاما اعتذر في اليوم التالي للحادث، وأضافت أنها لن تتابع الحادث بعد ذلك.

وتابعت نايت “الجدال إذا استمر، سيستمر بدون مشاركتي”.

وقال ترودو للصحفيين يوم الخميس “أفكر بعناية شديدة بشأن ما أتذكره من هذا الحادث قبل 20 عاما تقريبا”.

وتابع″أشعر أنني واثق من أنني لم أتصرف بشكل غير لائق”، مضيفًا أنه اعتذر لأنه “شعر أنها غير مرتاحة تمامًا للتفاعل الذي حدث بيننا”.

واتهمت افتتاحية غير موقعة حديثا ترودو، الذي كان في مدينة كريستون بمقاطة بريتش كولومبيا في ذلك الوقت لحضور حدث خيري محلي، “بالتعامل بشكل غير لائق” مع صحفية شابة في مهمة.

وقالت إن ترودو قدم اعتذارا بعد يوم واحد، ونقلت عنه قوله “أنا آسف. لو كنت أعرف أنك تعملين لصالح صحيفة وطنية، لما كنت جريئا إلى هذا الحد”.

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