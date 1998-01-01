أبو مرزوق : هذا ما تريده "حماس" وهذا ما ترفضه

الدوحة / وكالات /

نشر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تحت عنوان "ماذا تريد حماس؟".

وفي تفصيل المنشور، قال "أبو مرزوق" أن "حماس" تريد دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أبو مرزوق: "حماس تريد مصالحة فلسطينية ناجزة عنوانها الوحدة الوطنية والشركة السياسية ومواجهة الاحتلال، حماس تريد رفع الحصار والغاء العقوبات وحل مشاكل غزة".

وحول ما ترفضه "حماس"، قال أبو مرزوق: "وماذا ترفض؟ ترفض دولة في غزة، فصل غزة عن الضفة، وما يسمى بصفقه القرن".