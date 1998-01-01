الحكومة تشكر الناشط السويدي لادرا لمواقفه المنحازة للحق ولنضاله من اجل السلام

رام الله / سما /

وجهت حكومة الوفاق الوطني التحية والشكر العميق للمناضل العالمي المدافع عن حقوق الانسان (بنيامين لادرا)، على مواقفه المنحازة للحق وعلى نضاله من اجل السلام وحرية الانسان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان اليوم السبت: إن الموقف الوحيد في العالم الذي يمكن ان يصدر وينفذ ضد مناضل وداعية سلام للبشرية مثل (لادرا) هو الموقف الاسرائيلي الذي صدر بمنع هذا المناضل العالمي من الوصول الى فلسطين المحتلة ليتوِّجَ مسيرة (4000) كيلو متراً قطعها مشياً خلال احد عشر شهراً، تضامناً مع شعبنا العربي الفلسطيني، وتعبيرا عن رفض وادانة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، ومحاولة للفت أنظار العالم تجاه معاناة شعبنا الذي يتعرض لعسف وجبروت الاحتلال الاسرائيلي منذ عشرات السنين، ومازال يكافح من اجل تحقيق الحرية والأمن والسلام عبر إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه كاملة".

وأكد المتحدث الرسمي، ان منع المناضل لادرا من دخول فلسطين والتصدي له بهذه العنجهية، إنما يعبر عن مدى تفشي ثقافة العداء للسلام والإخاء العالمي وحرية الانسان، التي تميز الاحتلال الاسرائيلي، وعن حالة الهلع والفزع التي تصيبه ازاء اَي انتصار لحرية الانسان والسلم والأمن العالميين والحق الفلسطيني.