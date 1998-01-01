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لجان العمل الصحي تشرع في تدريبات على الضغط والمناصرة والعمل المجتمعي

السبت 07 يوليو 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بدأت مؤسسة لجان العمل الصحي عبر دائرة التنمية المجتمعية دورة تدريبية شبابية حول آليات الضغط والمناصرة والعمل الاجتماعي في بيت ساحور، وذلك لمدة 3 أيام وبمشاركة 20 شاب وشابة.ومع بداية الدورة أكد رائد عويضات مدير دائرة التنمية على ضورورة ودور ومكانة العمل الشبابي في جميع المجالات المجتمعية وأن هذه الدورة جاءت لتنظيم آليات عمل الشباب في مناصرة بعض القضايا المجتمعية وعلى رأسها قضايا الشباب واوضح  كذلك بأن الدورة تهدف إلى توسيع مدارك الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في عمل الإئتلافات الشبابية وعلى رأسها الإئتلاف الشبابي للدفاع عن الحق في الصحة.

 وتتضمن الدورة التي يشرف على تسييرها عبد الرازق غزال مسؤول الضغط والمناصرة في لجان العمل الصحي مفاهيم ومصطلحات المناصرة في القضايا الصحية المجتمعية، وعوامل ودورة حياه المناصرة وتحليل السياسات المتعلقة بالقضايا التنموية المختلفة، وإستطلاع بعض نماذج عمل الشباب .فيما قال محمد صبري منسق البرامج والأنشطة التنموية في المؤسسة بأن الدورة تاتي في سياق دورات وأنشطة شبابية تنفذها المؤسسة لتمكين الشباب تجاه العديد من القضايا الصحية والمجتمعية وعلى رأسها الحق بالصحة وآليات الدفاع عن هذه الحقوق .

#لجان العمل الصحي

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