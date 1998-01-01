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صورة تذكارية تنهي حياة ملياردير صيني

السبت 07 يوليو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة تذكارية تنهي حياة ملياردير صيني



باريس / وكالات /

وأفادت الشرطة الفرنسية، في بيان، بان وانغ جيان، الشريك المؤسس لمجموعة “HNA” الصينية، لقى مصرعه، في 3 يوليو/ تموز الجاري، في حادث سقوط بمدينة بروفانس، جنوب شرقي فرنسا، حسب ما ذكرت صحيفة “South China Morning Post” الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، الخميس.
وأوضح البيان أن “بان” (57 عاما) كان يقف أعلى جدار يبلغ ارتفاعه 15 مترا في قرية بونيو، بالقرب من أفينيون، وهي منطقة في مدينة بروفانس، معروفة بطبيعتها الخلابة، وتشهد إقبالا كبيرا من السائحين.
لكن الرجل- الذي كانت عائلته تستعد لالتقاط صورة تذكارية له- سقط أرضا؛ ليلقى حتفه على الفور.
وتبلغ ثروة “بان” 1.7 مليار دولار، وساهم عام 1993 في إنشاء “HNA” رابع أكبر شركة طيران في الصين، ثم توسعت الشركة بعد ذلك لتصبح مجموعة تنشط في مجالات أخرى بينها الفندقة والعقارات والسياحة والخدمات المالية واللوجيستية.

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