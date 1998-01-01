فتح: إنتخابات إتحاد الأدباء والكتاب إنتصار للوحدة الوطنية

رام الله / سما /

قالت حركة فتح في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، إن إنتصار قائمة الوحدة الوطنية في إنتخابات إتحاد الأدباء والكتاب، يشكل إستمرارا للإلتفاف الشعبي العريض خلف منظمة التحرير وبرنامجها، وإن إنتصار أدباء وكتاب فلسطين، عبر خيارهم الديمقراطي، لقائمة الوحدة الوطنية التي تمثل الإجماع الوطني لهو دليل على الثقة العالية التي يولونها لممثلهم الشرعي والوحيد، كما أن نجاح العملية الإنتخابية هو إنتصار للخيار الديمقراطي وللوحدة الوطنية.

من جانب آخر أكدت الحركة إلتزامها وبالنهج الديمقراطي كخيار لتنظيم العلاقة بين المواطن والمؤسسة، موضحة أن إصرار فتح والقيادة الفلسطينية على تواصل العملية الإنتخابية داخل كافة مؤسسات منظمة التحرير والاتحادات نابع من حرصهما على الحفاظ على حيوية وفاعلية هذه المؤسسات.

وفي الختام حييت فتح أدباء فلسطين وكتابها وثمنت الدور الكبير الذي يقومون به في الذود عن الهوية الوطنية وفي ترسيخ القيم وفي صوغ الحكاية الوطنية ونقلها عبر نتاجهم الأدبي. إن كتاب فلسطين بما يجودون به من عطاء عبر قلمهم كانوا دوما وسيظلون جزءا من النضال التحرري ومن صناعة اللحظة الفلسطينية.