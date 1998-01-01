شركة “صلة” السعودية تنسحب من رعاية النادي الأهلي المصري بعد رفض مبادرة التصالح مع تركي آل شيخ

القاهرة / وكالات /

قررت شركة صلة السعودية الانسحاب من رعاية النادي الأهلي المصري بعد قرار الإدارة برفض مبادرة التصالح مع وزير الرياضة السعودي تركي ال شيخ وأرسلت الشركة خطاباً للأهلي تطلب فيه عدم إتمام التعاقد بين الطرفين بعد أسابيع من فوز الشركة برعاية النادى مقابل 500 مليون جنيه.

واكدت مصادر مسؤولة داخل النادي فى تصريحات خاصة ان انسحاب الشركة من رعاية النادي يأتي كمحاولة للضغط على ادارته للتصالح مع ال شيخ.

وتدرس إدارة الأهلي إجراء مُزايدة جديدة أو إرساء عقد الرعاية للشركة التى جاءت فى المركز الثانى خلال المزايدة الأخيرة الا ان المصادر اشارت الى ان الخيار الثاني هو الاقرب للتنفيذ وهو ما يعني اسناد حق الرعاية لوكالة الاهرام خاصة ان هناك علاقات وطيدة تربط بين وكالة الأهرام للإعلان والنادي الأهلي على مدار أكثر من 30 عاما، والتي تجسدت في العديد من التعاقدات ومجالات التعاون المشتركة.

وارسلت وكالة الاهرام للإعلان خطاب لمجلس إدارة النادي الأهلى تخطرهم خلاله بإسناد حق رعاية النادي خلال السنوات الثلاثة القادمة إعمالا للقانون بعد أعتذار شركة صلة عن استكمال عقدها مع القلعة الحمراء.

ووفقا للخبراء تسند الرعاية الخاصة بالنادي الأهلى لوكالة الأهرام للإعلان بعد اعتذار صلة وكان تحالف مؤسسة الأهرام والأخبار قد حصل على الترتيب الثانى بعد صلة في المزايدة الأخيرة التى أقامها النادى مقابل 458 مليون جنيه في الثلاث سنوات القادمة.