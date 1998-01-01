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رئيس "القدس المفتوحة" يبحث مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية سبل التعاون

السبت 07 يوليو 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، مع أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت، بمقر اتحاد الجامعات العربية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وشدد عمرو خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين الجامعة والاتحاد، مشيرًا إلى أن "القدس المفتوحة" مستعدة للتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وتقديم كل الإمكانيات والخبرات المتوفرة في الجامعة للاتحاد.

وأشار عمرو إلى أن "القدس المفتوحة" واحدة من أبرز الجامعات على مستوى العالم العربي في مجال التكنولوجيا، وتعتمد في جزء من عمليات التدريس فيها على التعليم الإلكتروني والتعليم المدمج، ولديها فضائية تعليمية خاصة هي "القدس التعليمية"، مبديًا استعداد الجامعة لنقل خبراتها في هذا المجال إلى اتحاد الجامعات العربية.

من جانبه، اشاد عزت، بالدور النشط الذي تقوم به "القدس المفتوحة" في إطار اتحاد الجامعات العربية بتوجيهات من إدارتها ومجلس أمنائها.

حضر اللقاء: الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية عبد الرحيم الحنيطي، ومدير العلاقات العامة في الاتحاد هيثم كراجة، فيما حضره من جامعة القدس المفتوحة مدير مكتب الجامعة في عمان رشدي القواسمي، ومدير فرع الجامعة برام الله والبيرة حسين حمايل.

#القدس المفتوحة #اتحاد الجامعات العربية

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