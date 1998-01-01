ملك البحرين يأمر بنقل الشيخ عيسى قاسم بشكل عاجل للعلاج الى لندن بعد اصابته بمرض السرطان

المنامة/ وكالات/

كشف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة الجمعة في تغريدة له بان سماحة الشيخ عيسى قاسم سيتم نقله بشكل عاجل الى العاصمة البريطانية لندن من اجل تلقي العلاج اللازم.

واضاف الوزير البحريني ان ذلك الامر جاء بقرار من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة متكلفا بعلاجه وسماحه رسميا لتلقي العلاج في الخارج،

وكان حكم على قاسم حكما قضائيا قبل عام اقتضى بسحب جنسيته وتجريده من حقوقه المدنية كمواطن بحريني وذلك بسبب مواقفه السياسية منذ ان دخلت البحرين في أزمة سياسية في 2011، بينما ما زالت بلدته الدراز (شمال غرب المنامة ) التي يقطن فيها محاصرة منذ 20 يونيو/حزيران 2016 وحتى اليوم مع استمرار محاصرة منزله من قبل السلطات البحرينية.

أكدت مصادر طبية مطلعة في لندن بان الشيخ عيسى قد اصيب بمرض سرطاني في مراحله الاولى، واضافت المصادر بانه من المقرر ان يغادر قاسم خلال الأيام المقبلة على ان يتم ترتيب إجراءات سفره الى لندن.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة قد غرد (الجمعة) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا بان أوامر ملكية صدرت لتسهيل مغادرة الشيخ قاسم للعلاج خارج البحرين.